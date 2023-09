Steven Spielberg a Napoli: pizza da Michele per il grande regista

Visita a sorpresa a Napoli di Steven Spielberg.

Il grande regista cinematografico è stato immortalato nella storica pizzeria Da Michele.

A renderlo noto gli account social di una delle pizzerie più amate al mondo: «Oggi abbiamo avuto l’onore di ricevere un Maestro del cinema, Steven Spielberg! Al regista che meglio sa raccontare la bellezza e l’incanto, grazie di averci scelto».

Spielberg era in vacanza in Costiera con il suo yacht e non ha perso l'occasione per assaggiare la vera pizza napoletana.

Dopo Yulia Roberts, che anni fa girò proprio Da Michele una delle scene più celebri del film «Mangia prega ama», ecco arrivare il regista di capolavori come «ET l'extraterrestre», «Indiana Jones», «Salvate il soldato Ryan», «Schindler's list», vincitore di tre premi Oscar, quattro premi Golden Globes, un premio Berlino,tre premi David.