Errico Porzio e l'influencer scroccona: «Ha cancellato i post dopo che le abbiamo presentato il conto»

Una influncer mangia la pizza da Porzio sul lungomare di Napoli, pubblica sui social foto e video con commenti positivi, sia su servizio che sulla qualità della pizza. I post e i video, però, restno online solo per pochi minuti, il tempo che i dipendenti le presentino il conto da pagare e lei cancella tutto. Con questo messaggio agli addetti ai lavori: «Ciao ragazzi - si legge nel messaggio pubblicato sulla pagina fb di Porzio - grazie per la pizza personalizzata per le foto e soprattutto per l'ago e il cotone. Mi sono trovata ad eliminare video e foto perché lo sapete, per me è lavoro. Non sponsorizzo gratuitamente le aziende, al massimo mi occupo di scambio merce/servizio. Recensisco positivamente l'azienda in cambio del servizio o del prodotto offerto gratuitamente. Arrivederci, ci rivedremo».

La risposta di Errico Porzio arriva sempre dai social: «Premettendo che io non ero presente, che non l'ho invitata e non sapevo neanche chi fosse, ma mi sembra di aver capito che questa pseudo influencer sia stata a mangiare nella nostra pizzeria sul lungomare.

Contenta e soddisfatta ha fatto delle storie su instagram ma poi dopo averle presentato il conto le ha cancellate. Ditemi che è uno scherzo».