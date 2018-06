La calata dei turisti cafoni a Pompei: la denuncia sui social diventa virale

Venerdì 29 Giugno 2018, 11:17 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2018 11:17

POMPEI - Tutti «pazzi» a Pompei: la denuncia social dei turisti maleducati continua. Questa volta a finire sotto accusa è lo scatto di una giovanissima turista francese seduta su un monumento mentre una sua amica simula, attraverso un getto di acqua improvvisato, un rito di purificazione dell'antica Pompei.«È incredibile quanta sia vasto il repertorio di immagini di turisti arrampicati su mura e colonne pompeiane che è possibile trovare in rete - spiega Vincenzo Marasco ricercatore e divulgatore di storia locale presso il centro studi storici Nicolò d'Alagno e osservatori civici Campania - basta osservare i vari hashtag presenti su Instagram, riguardanti la città antica, per rendersi conto quanti siano i turisti che vedono la fragile cittadina romana alla stregua di un parco giochi. Se poi vogliamo pensare all'ultimo accaduto di questi giorni, che trova come protagonista un turista statunitense che inciampando ha letteralmente travolto e fatto cadere una colonna, dobbiamo supporre che con determinati comportamenti poco accorti c'è chi mette a repentaglio anche la propria incolumità oltre quella del delicato contesto archeologico».Tutte le foto «incriminate» sono state segnalate alla direzione del Parco Archeologico.