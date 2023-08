Si potrà ammirare nel magnifico scenario di Avella l'ultima SuperLuna dell'anno, giovedì 31 agosto a partire dalle 21 in una magica serata fresca di fine agosto distesi sul prato nel Parco Archeologico dell'Anfiteatro tra un aperitivo e musica di sottofondo.

È questo il mood proposto da Avellarte, Comune di Avella e Ministero della Cultura per indurre sempre di più giovani e famiglie a frequentare, visitare e scoprire i luoghi della cultura della cittadina archeologica che si trova nel cuore della Campania e che offre ogni anno una serie di lodevoli iniziative.



Il Calendario Unico degli Eventi prevede anche altro con il concerto dell'Orchestra Filarmonica Campana sabato 2 settembre e lo spettacolo di danza il giorno successivo per un fine settimana intenso con il ritorno anche del clima sereno senza piogge e senza caldo opprimente.

Per partecipare all'evento della SuperLuna è prevista la prenotazione.

Intanto si lavora per altre iniziative tra settembre ed ottobre dove ci sarà la Festa della Madonna delle Grazie con un ricco programma e poi la Sagra ottobrina della Castagna e della Nocciola con l'arrivo di migliaia di persone. La porta dell'Irpinia è sempre pronta e aperta ad accogliere migliaia di visitatori e turisti pronti a fare nuove esperienza abbinando eventi a degustazioni. Il parco archeologico si trova in Via Anfiteatro e l'attività presenti durante la SuperLuna saranno l'osservazione astronomica a cura di Passione Astronomia e le visite guidate