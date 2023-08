Esploso frammento di cometa nel cielo della Virginia: la conferma dalla Nasa. Cosa è l'effetto «outburst»

Un astronomo stava scattando foto della superluna, in Virginia, i l3 agosto mattina quando una gigantesca «palla di fuoco» è apparsa dinanzi a lui. Il protagonista di questa vicenda è Bill Stewart, di Ceredo (Usa, ndr.): l'uomo era appollaiato sul suo tetto quando ha sentito due «boati». Stewart, tuttavia, non è stato l'unico osservatore dello spettacolo cosmico: ci sono più di 70 segnalazioni di avvistamenti da nove Stati americani, tra cui Georgia e Ohio.

Anche la NASA ha riconosciuto la «palla di fuoco», rivelando che si trattava probabilmente di un frammento di cometa dal peso di 35 chili che viaggiava verso sud-est a circa 60mila km/h.

Sebbene la maggior parte delle comete sia troppo debole per essere osservata senza l'ausilio di un binocolo o di un telescopio, ogni decennio alcune diventano ben visibili a occhio nudo. Occasionalmente una cometa può sperimentare un'enorme e improvvisa esplosione di gas e polveri, indicata comunemente con il termine inglese «outburst».

Nella fase espansiva seguente la chioma può raggiungere dimensioni ragguardevoli.



Steward ha condiviso un video dell'epica esperienza, raccontando a SpaceWeather.com che la «palla di fuoco» ha attraversato il cielo notturno alle 2:13 del mattino: «Ha emesso due boati, poi c'è stato un lampo luminoso che si è "frammentato" in tre parti distinte».

Bill Cooke della NASA ha dichiarato che il frammento della cometa «è entrato nell'atmosfera terrestre a circa 80 Km sopra la città di Krypton, nel Kentucky, muovendosi approssimativamente verso sud-est. L'oggetto ha percorso 104 Km attraverso l'atmosfera prima di disintegrarsi a 48 Km sopra Duffield, in Virginia».

L'American Meteor Society, un'associazione senza scopo di lucro fondata nel 1911 che raccoglie le segnalazioni di meteore e altri avvistamenti cosmici, mostra che altre 74 persone hanno avvistato il fenomeno giovedì mattina presto.

Le segnalazioni provengono da Georgia, Illinois, Kentucky, North Carolina, Ohio, Tennessee, Virginia e West Virginia.

I am working on the fireball from northeast TN this morning. It does not show up in GLM data but produced a lot of sonic boom reports and looks like a fall in captured video. I don’t see anything on radar, which surprises me. I’m going to keep looking. https://t.co/kqF3wN9xlt

— Marc Fries (@WarrantyViolatr) August 2, 2023