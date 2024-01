Salerno, violenza di genere: eseguiti dai carabinieri tre provvedimenti

Violenza di genere: tre arresti dei carabinieri a Salerno, e San Cipriano Picentino. I militari della stazione Salerno Duomo hanno notificato ad un 63enne un'ordinanza cautelare degli arresti domiciliari per atti persecutori e violenza sessuale nei confronti di una quindicenna. I fatti sarebbero avvenuti a settembre 2023 nei pressi di una fermata dell'autobus: l'uomo avrebbe palpeggiatola vittima nelle parti intime e l'avrebbe pedinata e approcciata sessualmente in altre occasioni. L'altro provvedimento, il divieto di avvicinamento alle persona offesa, è stato invece eseguito dai carabinieri della stazione Salerno Mercatello nei confronti di un 47enne per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna.

Allontanamento dalla casa familiare, invece, per un 50enne di San Cipriano Picentino per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie.