Viola le prescrizioni e torna a tormentare una donna, va ai domiciliari con il braccialetto

Torna in Campania e viola il divieto di avvicinamento nei riguardi di una donna, finita nel suo mirino, in passato, tra persecuzioni e messaggi minatori. Un uomo di 50 anni, a Nocera Inferiore, è finito agli arresti domiciliari. La misura è la conseguenza di un aggravamento richiesto dalla stessa procura, nei riguardi di un uomo allo stato indagato per stalking nei confronti di una donna. Il 50enne è ora in stato d'arresto ma gli è stato anche applicato il braccialetto elettronico. Qualcora dovesse violare la misura e avvicinarsi nuovamente alla vittima, il meccanismo lancerà un input/segnale alle forze dell'ordine, così come alla parte offesa, permettendo un intervento immediato di carabinieri e polizia. In tempi recenti, l'indagato era stato denunciato a piede libero poi sottoposto al divieto di avvicinamento alla parte lesa. Stando ad una denuncia presentata ai carabinieri, infatti, è stato possibile raccogliere elementi indiziari nei suoi riguardi, così come in una fase successiva alla prima applicazione della misura personale.

Diversi gli episodi al vaglio degli inquirenti: il 50enne, in sostanza, avrebbe continuato a tormentare una donna, per motivi non meglio specificati, attraverso un invio seriale di messaggi ma anche di telefonate, così come attraverso appostamenti e pedinamenti, al punto da turbare la quotidianità della parte lesa.

Con un nuovo aggravamento, ora, rischia di finire in carcere, mentre il procedimento aperto presso la procura procederà ora fino alla conclusione dell'indagine, con l'accusa di stalking.