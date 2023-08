Abodi a Napoli: «Lo stadio Maradona può essere migliorato e sarà in Euro 2032»

«Napoli è una città che sta dimostrando di sapersi trasformare, di rendersi contemporanea e accogliente forse ancor più di come è sempre stata. In questa fase anche lo sport può recitare un ruolo importante, mi auguro partendo dagli impianti di base e dallo stadio Maradona». Lo ha detto il ministro dello sport Andrea Abodi a margine dello «Youth summer camp» organizzato a Napoli dal Consiglio Nazionale dei Giovani. «Abbiamo un rapporto con Napoli - ha detto Abodi - ormai regolare, vengo una volta al mese con grande stima nei confronti del sindaco Manfredi e degli assessori. Con il sindaco stiamo lavorando per migliorare gli impianti scolastici e quelli di alto livello. Oltre allo stadio penso infatti anche a riqualificare il Palazzo dello Sport e alla dimensione sportiva della Mostra d'Oltremare e dell'Albergo dei Poveri. Abbiamo un'agenda ricca di opportunità che i cittadini potranno valutare sulla base di quello che insieme riusciremo a fare, vedo un'amministrazione molto concreta e concentrata che sta pianificando i suoi obiettivi passo dopo passo e noi faremo la nostra parte anche a Napoli».

Abodi parla anche del presidente del Napoli De Laurentiis: «C'è un rapporto di grande stima - ha detto - e di grande simpatia. È un attore imprescindibile e il maggior utilizzatore dello stadio ma sappiamo anche come sia un buon imprenditore dell'intrattenimento sportivo e non soltanto: è il primo a credere in uno stadio accogliente, che possa consentire l'ingresso a un maggior numero di tifosi e anche l'investimento del maggior numero di aziende e di partner.

Negli Europei di calcio 2032 organizzati da Italia e Turchia, anche lo stadio Maradona può essere tra le sedi. Lo ha confermato Abodi. «Il Maradona - ha detto - è uno stadio che già accoglie grandi avvenimenti, ma ora ci sono tempi, modi e condizioni per rendere lo stadio più contemporaneo, se non addirittura futuribile, e competitivo dai punti di vista dell'accoglienza del pubblico e dei servizi necessari. Secondo me bisogna lavorare anche dal punto di vista dell'intelligenza tecnologica e dell'educazione ambientale ed energetica, ma c'è il tempo per migliorare un'infrastruttura, il resto lo farà la città».