Gaioletta, la navetta elettrica del parco sommerso di Gaiola gratuita per cittadini e turisti

Arriva GaiolEtta, la Navetta Elettrica del Parco Sommerso di Gaiola. Ancora un nuovo servizio gratuito per cittadini e turisti, messo a disposizione dall’Ente gestore Csi Gaiola onlus, per rendere più agevole e confortevole recarsi nella piccola Area Marina Protetta partenopea durante la stagione estiva.

Sembra davvero un lontano ricordo la Gaiola di qualche anno fa, abbandonata al degrado ed all’incuria, presa d’assalto durante la stagione estiva e lasciata nell’oblio il resto dell’anno.

Oggi, tassello dopo tassello, continua il processo di riscatto territoriale che ha trasformato questo luogo dimenticato in un piccolo gioiello della città di Napoli e modello virtuoso di gestione e fruizione sostenibile di un’area marina protetta. Anche grazie all’accordo istituzionale firmato tra Ente gestore, Comune di Napoli e Autorità portuale per la fruizione sostenibile dell’area, sempre più cittadini e turisti negli ultimi anni stanno riscoprendo infatti le meraviglie del parco.

Di recente è partito il Progetto Posidonia oceanica, per riportare nelle acque del parco e della Città di Napoli uno degli habitat più importanti del Mediterraneo. Non solo cura e tutela del patrimonio naturalistico e culturale ma anche un impegno continuo portato avanti in questi anni nel migliorare le condizioni di vivibilità e cura del luogo per bagnanti e visitatori. È di poche settimane fa il lancio degli ombrelloni sociali marini, 10 ombrelloni firmati dai disegni marini dell’artista Serena Strino, che ogni giorno vengono dati gratuitamente ai bagnanti del Parco, sempre con un occhio di riguardo per anziani e famiglie con bambini.

E adesso, ecco arrivare la navetta GaiolEtta. Dimensioni piccole, per poter muoversi agevolmente sulla tortuosa Discesa Gaiola, ma sedute comode per una portata complessiva di 8 persone e, ovviamente, supergreen con trazione esclusivamente elettrica. La navetta sarà infatti dedicata prioritariamente a persone anziane e famiglie con bimbi piccoli e partirà dallo stazionamento bus di capo Posillipo, per venire incontro a chi sceglie di recarsi al Parco utilizzando i mezzi pubblici cittadini. La navetta, completamente gratuita, a cura dell’Ente gestore, entrerà in funzione in via sperimentale tutti i weekend di Agosto, con 4 fasce orarie in concomitanza con apertura e chiusura del Parco ed il cambio turno tra mattina e pomeriggio: 8:30 – 10:30; 12:30 – 14:30; 17:00 – 18:30.

«Oggi, nel cuore della terza città d’Italia, possiamo vantare un gioiello che offre un centro di ricerca e divulgazione, laboratori didattici con attività ludico creative, percorsi per escursioni e itinerari storico archeologici ricchi di storia e di fascino che includono anche la Grotta di Seiano e il Parco archeologico del Pausilypon. In questo contesto così ricco di opportunità, sia per i cittadini sia per i turisti, si inserisce una spiaggia che, grazie alla sinergia con il Csi Gaiola Onlus, è stata resa nel tempo sempre più accessibile e vivibile. In questo percorso GaiolEtta rappresenta un ulteriore tassello fondamentale di tanti altri che si aggiungeranno in futuro» ha affermato Teresa Armato, Assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli.