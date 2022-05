Pizza da Sorbillo per il Cavaliere in un bagno di folla: «Sei unico Silvio»

Doveva essere una cena per pochi intimi, riservata e magari senza avere troppi giornalisti tra i piedi. Si è rivelata invece un bagno di folla per Silvio Berlusconi e la sua compagna Marta Fascina la pizza gourmet consumata da Gino Sorbillo sul lungomare. Acclamato quasi come una rockstar l’ex premier. Le forze dell’ordine hanno dovuto svolgere un alacre lavoro per proteggere Berlusconi dall’entusiasmo della folla. L’ex premier non ha comunque mancato di concedersi per qualche selfie con le persone accorse sul lungomare. Così come non ha lesinato la sua generosità nel mettersi in posa per le foto con il personale della pizzeria. «Sei unico presidente», «Sei grande Silvio» gli incoraggiamenti della folla. Il Cavaliere dovrebbe ripartire per Milano domattina.

