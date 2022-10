Camera dei deputati, i nuovi parlamentari della Campania raccontano Montecitorio tra post e selfie

Giovedì 13 ottobre si terrà la prima seduta del Parlamento, il primo atto formale dell'avvio della XIX legislatura con le votazioni per l'elezione dei nuovi presidenti di Camera e Senato.

Domani l'aula di Montecitorio è convocata per le 10, ma c'è chi intanto trascorre il suo “secondo giorno di scuola” tra selfie e riunioni in attesa del grande giorno.

Gaetano Amato

Come aveva promesso già ieri ai propri follower, Gaetano Amato, Movimento 5 Stelle, torna con il suo post dettagliato in cui racconta la sua seconda giornata a Montecitorio.

«Già cominciamo ad orientarci» commenta Amato illustrando la sua giornata nella saletta dei gruppi parlamentari: «si tratta di un fabbricato, collegato con il palazzo centrale da un corridoio, in cui a ogni gruppo parlamentare viene assegnata una sala da poter utilizzare per incontri e confronti. Siamo stati convocati e abbiamo incontrato il ‘nostro’ capoclasse»... mister Giuseppe Conte, ovviamente, che ha dato il benvenuto al nuovo gruppo.

Accolto da un grande applauso, il leader M5S, emozionato anche lui, ha incoraggiato i parlamentari a essere «portatori dei bisogni dei territori, passate i fine settimana nei vostri collegi, fate capire a chi ci ha votati che ha fatto bebe affidarsi di noi, e qui ha detto una frase che mi ha colpito, perché racchiude un po’ quello che originariamente era lo spirito del movimento: fategli capire che per noi i privilegi di pochi vanno aboliti se non diventano diritti per tutti» scrive Amato nel post.

Le parole del leader colpiscono dritte al cuore di Amato: «persona affabile e perbene che mi ha già detto di sì ad un mio invito a conoscere la nostra terra, gli ho parlato del sentiero degli dei e gli si sono illuminati gli occhi. Mi ha promesso che verrà, in privato, a godersi il nostro cibo e la nostra ospitalità» e dopo una rinnovata promessa di un incontro presto in Campania, l'incontro si è coronato con selfie di rito.

Conclude il post Gaetano Amato: «Stanco? No. Soddisfatto (...) E con mia somma soddisfazione ho appreso che non sono il più anziano: c’è un eletto al senato che ha 80 anni».

Marta Schifone

Dopo il selfie carichissimo di ieri, Marta Schifone, Fratelli D'Italia, non posta altro se non la sua amata Giorgia: come una fangirl riporta le parole della leader e i dati che sembrano incoraggiare il partito della Meloni ad un possibile successo per le votazioni.

Ma niente selfie oggi, solo lavoro: che sia un silenzio scaramantico?

Sergio Rastrelli

Fiero e a testa alta, Sergio Rastrelli, Fratelli D'Italia, immortala la sua giornata a Montecitorio con un selfie tra i banchi.

A coronare il post, Rastrelli cita la frase che Vittorio Emanuele II pronunciò nel discorso dell'inaugurazione dell’aula del senato del regno il 27 ottobre 1871: «qui, dove noi riconosciamo la patria dei nostri pensieri, ogni cosa ci parla di grandezza, ma nel tempo stesso ogni cosa ci ricorda i nostri doveri».

Tullio Ferrante

«Eccoci, gli azzurri eletti in Campania». Foto in compagnia dei neo eletti quella che Tullio Ferrante, Forza Italia, posta su Facebook: «ed ora avanti tutta!».

Posano sorridenti ed eleganti i parlamentari e si affidano al loro “presidente”: «saremo in grado di soddisfare le aspettative degli Italiani e ripagare la fiducia riposta in noi. Forza Italia!»

Silvio Berlusconi

A propostito di Silvio, anche se non si può annoverare tra i nuovi, senza dubbio il post più virale e che più esprime l'emozione del grande ritorno è proprio quello del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi: «sono tornato».

«Eccomi di nuovo al Senato: ho appena completato le pratiche per la registrazione. Domani sarò presente alla prima seduta di questa XIX legislatura a Palazzo Madama» scrive nel post.