Carlo Calenda a Napoli: «Sui fondi al Sud ha ragione De Luca»

«Non sono interessato alle sfide social ma sono interessato alla sostanza e nella sostanza mi spiace dire che ha perfettamente ragione De Luca». Il leader di Azione, Carlo Calenda, risponde così in merito alla polemica tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

«Qui non c'è un'idea di politica per il Mezzogiorno, i fondi di sviluppo e coesione, come noi sappiamo, possono essere usati in modo distorto, le zes non stanno funzionando, non c'è una idea di come accelerare gli investimenti, e questo è il tema - ha spiegato a margine presentazione della nascita del gruppo Azione-per +Europa in Consiglio regionale della Campania - Il governo non può essere un governo che passa le sue giornate a polemizzare senza fare le cose che vanno fatte e su questo punto il governo, mi spiace dirlo, è totalmente lacunoso, non solo non facendo ma smontando il lavoro che era stato fatto da Mara Carfagna molto bene con il governo Draghi».