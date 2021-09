Catello Maresca candidato sindaco di Napoli, respinto il ricorso: escluse Lega e altre tre liste

Ricorso respinto. Il Tar della Campania ha confermato l'esclusione della lista della Lega Prima Napoli e delle tre civiche Catello Maresca Sindaco, Catello Maresca e Partito Animalista Movimento a Quattro Zampe bocciando il ricorso presentato dal candidato sindaco della coalizione di centrodestra.

«Ma noi siamo convinti di essere in regola, ci sono dei filmati che lo testimoniano. Sono sicuro che la giustizia prevarrà e resto fiducioso che la democrazia e il diritto dei cittadini di scegliere i candidati che li rappresenteranno in Consiglio Comunale e alle Municipalità, avrà la meglio», ha ribadito il pm in aspettativa.