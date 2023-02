Comuni in dissesto, Castiello: «Con Piantedosi pronti a intervenire»

Il dissesto finanziario pregiudica il funzionamento degli enti locali, quasi tutti nel Mezzogiorno. Questo il motivo dell’incontro tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai rapporti con il Parlamento Pina Castiello e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

«La problematica riguarda 500 comuni in fase di dissesto o predissesto, quasi tutti del Sud, e per i quali anche l’Anci è in campo - ha detto Castiello - Ho avuto rassicurazioni dal ministro sulla disponibilità del governo ad accogliere gli emendamenti che saranno presentati per superare le attuali disposizioni(ereditate dai precedenti esecutivi) che costringono i comuni a peripezie incredibili per il riequilibrio del bilancio».

Castiello ha sottolineato come nel corso dell’incontro sia stato analizzato anche «il tema dei beni confiscati alla camorra e trasferiti agli enti per i quali, relativamente al comune di Afragola, di cui sono vicesindaco, è in atto un confronto molto proficuo con il ministero dell’Interno».