Covid in Campania, De Luca vede nero: «Ci aspettiamo aumento contagi con la riapertura delle scuole»

«Per quanto riguarda il Covid oggi abbiamo una situazione che rimane pienamente sotto controllo». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. «Il dato da tenere in considerazione - ha spiegato De Luca - è la percentuale di positivi in relazione ai tamponi fatti. Ieri abbiamo fatto 8.500 tamponi, quindi qualche numero in più di positivi è relativo sia al controllo obbligatorio che abbiamo fatto in Campania per i rientri, sia all'incremento straordinario del numero di tamponi. L'importante è che la percentuale di positivi rispetto ai tamponi rimanga stabile. Oggi in Campania questa percentuale è del 2,4%, quindi abbiamo una situazione assolutamente sotto controllo».



© RIPRODUZIONE RISERVATA