De Luca a Salvini: «Dai un senso alla tua vita, dacci i soldi per la manifestazione per la pace»

«Invitiamo Matteo Salvini a fornirci lui per la manifestazione per la Pace del 28 ottobre a Napoli (magari con la mediazione di qualche oligarca russo) il palco, le sedie, i microfoni, gli amplificatori, i bus che mettiamo a disposizione su richiesta delle scuole, i bagni chimici, il supporto logistico. Lo invitiamo anche a montare il palco. Potrà dare un senso alla sua vita». Vincenzo De Luca risponde così alle critiche della Lega e del suo segretario per le spese per la manifestazione che si terrà a Napoli.

Da quanto il presidente della Campania ha lanciato l'idea di smuovere l'immobilismo intorno alla guerra in Ucraina promuovendo a Napoli una manifestazione per la pace si sono susseguite le critiche esplose dopo che si sono sapute le cifre che la Regione impegna per questo evento: circa 300mila euro. Così oggi è arrivata la risposta di De Luca.