De Luca: «Chiusi i concorsi diamo lavoro a 400 nuovi farmacisti»

«Abbiamo chiuso dopo anni un vecchio concorso attribuendo 95 farmacie e a gennaio chiudiamo un altro concorso, che si era prolungato per un ricorso al Tar, per altre 195 farmacie, complessivamente diamo lavoro a 400 farmacisti delle diverse farmacie messe a bando». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della consegna dei Caduceo d'oro al teatro San Carlo, riconoscimento che conferisce l'Ordine dei farmacisti di Napoli.

«Abbiamo un impegno che dobbiamo rilanciare - ha aggiunto - che è quello delle farmacie di servizio cioè avere farmacie non solo come luogo di distribuzione di farmaci ma, come già abbiamo verificato nel corso della pandemia, anche come strutture fornitrici di servizi e per questo obiettivo investiamo 4 milioni e mezzo di euro affinchè le farmacie siano ancora più coinvolte nell'attività complessiva del servizio sanitario regionale».

De Luca ha ricordato anche che la Regione Campania «oggi paga in generale a 27 giorni e in alcune Asl anche a 17 giorni mentre fino a qualche anno fa per essere pagati dovevano aspettare in qualche caso anni ed erano obbligati a rivolgersi a società di intermediazione finanziaria a cui dovevano dare il 15 o il 20 per cento delle loro spettanze. Noi abbiamo invece dato prova di efficienza e di rispetto per i farmacisti».