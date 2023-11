De Luca contestato a Rimini: «È sicuramente un leghista»

«Quando produciamo risultati importanti dobbiamo lavorare dieci volte di più per farli conoscere a livello nazionale, perché continua una tendenza a non valorizzare le cose che stiamo facendo», è l'accusa del governatore Vincenzo De Luca intervistato ieri a Ecomondo, manifestazione sull'ambiente di Rimini. E aggiunge: «Siamo partiti da una situazione drammaticamente pesante, da una regione conosciuta in Italia e nel mondo per due questioni, i rifiuti e la Camorra. Abbiamo cominciato un lavoro estremamente ambizioso per fare della Campania una regione che da un punto di vista delle politiche ambientali fosse all'avanguardia nel nostro Paese».

Nel mezzo un piccolo siparietto durante il suo intervento.

De Luca infatti si è interrotto per riprendere una persona del pubblico che rumoreggiava: «Ma chi è questo che dà fastidio? Sicuramente è della Lega Nord, un disturbatore», ha detto, guadagnandosi l'applauso della sala e anche qualche risata.

Episodio che non sfugge al parlamentare leghista Giampiero Zinzi che attacca: «De Luca sbandiera risultati importanti ma la verità è che parte delle ecoballe che aveva annunciato di smaltire entro il 2019 sono ancora lì e che per la Terra dei Fuochi non ha mai messo in campo iniziative significative. Diciamo che per la Campania è meglio che continui a dedicarsi all'attività in cui riesce meglio: presentare libri».