De Luca: «A Napoli offerta culturale più ricca d'Italia»

Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato a margine dell'inaugurazione della mostra su Picasso al Mann di Napoli.

Sul turismo ha detto: «Credo che davvero in questo momento a Napoli e in Campania abbiamo l'offerta culturale più ricca del nostro Paese. C'è da essere orgogliosi perché questo è un grande supporto anche per i flussi turistici che sono davvero importanti».

Successivamente ha espresso la propria opinione su quanto dichiarato dal presidente del consiglio Giorgia Meloni in seguito alle parole del presidente del senato Ignazio La Russa nell'anniversario della strage di via Rasella «non mi sembra una definizione adeguata alla gravità della posizione che ha assunto La Russa. Non credo - ha detto De Luca - che dobbiamo alimentare polemiche, ma credo che sia giusto pretendere posizioni rigorose dal punto di vista della difesa dei valori costituzionali, non possiamo scherzare».

Infine ha salutato e scherzosamente ha dato a tutti appuntamento alla fine della settimana santa, dopo che gli è stato chiesto di parlare di “arte povera”, espressione da lui utilizzata nei giorni scorsi per descrivere lo scenario attuale del PD: «Vi ho promesso momenti di effervescenza e di allegria, facciamoci pasqua e le pastiere e poi vedrete che ci ritroveremo. Io sono un poeta, ho un animo sensibile, nobile, dalla politica ridotto un pò all'animalità, ma sono cultore dell'ironia che ci fa simili a Dio. Abbiate fede».