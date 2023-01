De Luca: scelte nazionali necessarie per lo sviluppo del Sud

Per lo sviluppo del Sud «bisogna essere aiutati da scelte nazionali che ancora non ci sono». Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando con I giornalisti a margine della cerimonia di premiazione di 62 imprese che hanno aperto I battenti grazie al sostegno della misura «Resto al sud».

A giudizio di De Luca ci sono punti di eccellenza come il food e il turismo: «Il primo cammina sulle sue gambe mentre il turismo ha bisogno anche di scelte nazionali ma abbiamo avuto una stagione straordinaria in Campania sia per le isole no Covid e per Procida capitale della cultura». «Quella che manca è una politica per l'industria», ha detto ancora De Luca «stando attenti che l'autonomia differenziata non produca spaccature in Italia».