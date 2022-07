«È una questione di coerenza. Di stile e di serietà. Certo. Ma soprattutto politica. Essere al fianco del presidente Berlusconi che ha deciso di rilanciare Forza Italia per un centrodestra unito e vincente». Cosi Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, che, si ricorda in una nota, «dal 1994 ha schierato la comunità socialista e riformista al fianco di Berlusconi».