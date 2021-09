Elezioni a Napoli, il primo confronto tra i candidati sindaci live nella redazione del Mattino

Tre candidati sindaci faccia a faccia. Eccolo il confronto tanto atteso, il primo di questa lunghissima campagna elettorale, in diretta dalla sede del Mattino a Torre Francesco al Centro Direzionale: Antonio Bassolino, Alessandra Clemente e Catello Maresca rispondono alle domande del direttore Federico Monga e dei lettori.

Manca Gaetano Manfredi, che ha declinato l'invito: «Ringraziamo ma riteniamo che oggi non vi siano le condizioni per un confronto sereno. Restiamo aperti al confronto con la città per ascoltare le esigenze dei napoletani e proporre loro adeguate soluzioni», ha annunciato il candidato di Pd, M5S e Leu.

Un nervo scoperto, la riscossione delle tasse, come far pagare tutti

Antonio bassolino

«La riscossione in una grande città deve essere di ordinaria amministrazione, più riusciremo a fare la nostra parte, più lo stato potrà fare la sua parte».

Alessandra Clemente

«La sfida della riscossione passa dalla digitalizzazione e dall'investimento che faremo sul capitale umano, quindi sulle tante nuove assunzioni».

Catello Maresca

«Pagare tutti, per pagare di meno. Regole condivise che vengano accettate. Un occhio di riguardo va ai beni patrimoniai della città, spesso occupati abusivamente».

Investire nel verde

Alessandra Clemente

«Per il verde c'è bisogno di acqua, è necessario un servizio di approvviggionamento dell'acqua»

Antonio Bassolino

«Abbiamo la possibilità di effettuare la riforestazione del piano urbano»

Catello Maresca

«Bisogna partire dal coinvelgimento dei privati, con indicazioni e discipline precise, con una misura di controllo da parte del comune, offrendo gli strumenti per cura del verde».