Bufera M5s a Pomigliano d'Arco dove, a poche ore dalla presentazione ufficiale delle liste e dei candidati a sindaco per il rinnovo del Consiglio comunale, i pentastellati ritirano l'appoggio alla coalizione di centrosinistra della quale fanno parte anche Pd, Europa Verde, Per e Cittadinanza attiva. Lo rende noto lo stesso candidato a sindaco, Marco Iasevoli, che «alla luce dei mutati equilibri politici» ha deciso di ritirare la propria disponibilità.

Una coalizione che solo ieri sera aveva sancito la candidatura di Iasevoli su spinta proprio del M5s. «Dopo la proposta della coalizione di centrosinistra di candidarmi a sindaco - ha sottolineato Iasevoli in un post su Facebook - era comunque necessario fare delle verifiche politiche approfondite prima di accettare. Necessario e utile. Infatti, pochi minuti fa M5s ha comunicato di ritirarsi dalla coalizione. Tutto ciò in un quadro di scarsa coesione generale della coalizione stessa. Dunque è per me logico e lineare comunicare la mia indisponibilità alla luce dei mutati equilibri politici».