Raffaele Barone, Uniti per il Bel Sito, è il nuovo sindaco di San Paolo Bel Sito, il comune che ha fatto registrare la più alta percentuale di votanti pari al 89,12%. L'avvocato Barone con circa mille preferenze ha battuto gli altri due competitor Raffaele Riccio (San Paolo Riparte) e, soprattutto, Michele Nappi (M5S).

Barone, circondato dai candidati consiglieri e dai suoi fans, ha cominciato a festeggiare quando ancora mancavano oltre cento schede da scrutinare della terza sezione ma il margine di 200 voti di distacco su Riccio era ormai incolmabile.

Flop M5s invece con Nappi che non riesce a conquistare il seggio. Nel comune del parlamentare Luigi Iovino, a sostenere il candidato sindaco Nappi erano arrivati in campagna elettorale ben quattro ministri (Catalfo, Costa, Spadafora e Di Maio), un viceministro (Castelli) e un manipolo di parlamentari. Ma non sono bastati, dalle urne non sono usciti i voti sperati.

Barone potrà contare su una maggioranza di 8 consiglieri, tra i quali il sindaco uscente Manolo Cafarelli tra i primi eletti. «Voglio ringraziare tutti i concittadini, il risultato elettorale ha premiato l'unica lista che ha presentato programmi e idee e non le liste dell'inciucio, questo si usava 50 anni», ha detto il neo sindaco Barone.

