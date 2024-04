Napoli, ecco il modulo per il voto agli studenti fuorisede

Napoli si attiva per consentire il voto agli studenti fuori sede. La legge che consente agli studenti la possibilità di recarsi alle urne nella località dove seguono il corso di studi è stata varata lo scorso 25 marzo con la conversione del decreto del 29 gennaio e sarà immediatamente operativa in occasione della scadenza elettorale dell'8 e 9 giugno per l'elezione dei membri italiani al Parlamento Europeo.

Per aderire alla possibilità di votare anche nel luogo dove seguono i corsi, gli studenti devono compilare un modulo, che vedete qui allegato in copia ed è disponibile sul sito web del Comune di Napoli, da spedire via mail all'indirizzo: elettorale@pec.comune.napoli.it che riceve anche mail ordinarie.

Alla domanda, che va presentata entro domenica 5 maggio 2024, andranno allegati anche la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; la copia della tessera elettorale personale; una certificazione (o altra documentazione) attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.