Napoli, fidanzati morti a Secondigliano, Manfredi assicura: «Pronti a dare una degna sepoltura a Vida»

«Laddove la famiglia lo desideri, noi diamo la massima disponibilità ad accogliere la salma a Napoli e dare una degna sepoltura nella nostra città perché la consideriamo una cittadina napoletana. Vida Shahvalad si era perfettamente inserita nella nostra comunità e merita rispetto e solidarietà da parte della città».

Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito alla vicenda di Vida Shahvalad, la giovane iraniana morta sabato scorso nel quartiere di Secondigliano, in un box auto per asfissia con il fidanzato.





Manfredi, nell'esprimere «grande solidarietà e vicinanza» alla famiglia della giovane, ha sottolineato che «Vida era una studentessa ospitata a Napoli e stava studiando nella nostra Università. Per quelle che sono le nostre competenze, ci auguriamo che le autorità iraniane e l'azione diplomatica del nostro Paese aiutino al rimpatrio».