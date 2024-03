Napoli, Manfredi e la Linea 6 della metropolitana: «Pronta nel 2024, ma i costi aumenteranno»

«Abbiamo fatto un grande sforzo perché la situazione dei conti, considerando quello che abbiamo ereditato, è sicuramente molto migliorata». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando l'approvazione in Giunta del bilancio di previsione. Il documento contabile nelle prossime settimane arriverà al vaglio del Consiglio comunale.

Manfredi, margine di un'iniziativa alla Fondazione Foqus, ha sottolineato che il Comune ha «più agibilità sulla spesa corrente ma non ancora sufficiente per quello che vogliamo fare per la città come avere un sistema di trasporto sempre più ramificato ed efficiente».

Il primo cittadino ha ricordato che nel 2024 aprirà la linea 6 con le nuove stazioni e di conseguenza - ha sottolineato - «i costi necessariamente aumenteranno.

Abbiamo la necessità di avere investimenti sulla manutenzione, che stiamo facendo ma non dell'intensità di cui la città avrebbe bisogno. Il nostro obiettivo è di recuperare più spesa corrente oltre che gli investimenti ma è centrale il tema della riscossione che dobbiamo migliorare».

Su questo fronte Manfredi ha parlato di «segnali di miglioramento ma - ha concluso - si deve fare ancora una strada lunga per portare Napoli nella media nazionale e fare in modo che le risorse che recuperiamo dalle tasse che pagano i cittadini possano essere riversate nella gestione della città».