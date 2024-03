De Luca in diretta Facebook: «Clima di repressione, intimidazione e ricatto politico»

«Ci sono esponenti di questo governo che stanno diffondendo un clima sbagliato di repressione, intimidazione, di ricatto politico, non ci spaventiamo ma è giusto il caso di segnalare che il clima è questo». Lo ha il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Fb.

De Luca ha ricordato quanto si è verificato a Roma alla manifestazioni dei sindaci da lui organizzata per protestare contro l'autonomia differenziata e ha sottolineato la necessità di «esprimere solidarietà ai sindaci quando vengono spintonati, sequestrati o impediti dal camminare a via del Corso in maniera del tutto arbitraria. I sindaci sono stati sottoposti ad atteggiamenti discriminatori e persecutori».