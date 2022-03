Energia, Manfredi sul Recovery: «Scelte sull'energia potrebbero essere riviste»

«Ci sono due temi da affrontare nell'ambito del pnrr: il grande incremento dei costi delle materie prime per gli investimenti già finanziati, e le valutazioni strategiche sul medio-lungo termine». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispondendo alla domanda di un giornalista questa mattina alla pontificia facoltà teologica dell'Italia meridionale per l'incontro sulla camorra voluto dall'arcivescovo Mimmo Battaglia, sull' impatto della guerra russo-ucraina sul pnrr.

«Si sta facendo una valutazione con il governo nazionale - ha aggiunto Manfredi - per capire come gestire la situazione. Quanto alle valutazioni strategiche, il pnrr è un piano di investimenti a medio-lungo termine, è chiaro che alcune priorità, soprattutto in materia di politica energetica, potrebbero essere riviste in quanto. Però il piano previsto per Napoli non credo che cambierà radicalmente», perché le scelte fatte sono quelle di Napoli ha effettivamente bisogno, e presenteremo, in tempi non molto lunghi, un piano complessivo di investimenti, del pnrr, dei fondi europei, e delle risorse nazionali per Napoli e l'area metropolitana».