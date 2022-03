Patto, Manfredi: Draghi a Napoli, segno di attenzione per la città

«Il fatto che il presidente del Consiglio venga a Napoli a firmare il Patto è un segno molto significativo per la città. Significa che Napoli è tornata al centro dell'attenzione nazionale, come merita». Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, questa mattina alla Pontificia Facoltà teologica dell'Italia meridionale per l'incontro sulla camorra voluto dall'arcivescovo Mimmo Battaglia, interpellato sulla visita del presidente del Consiglio Mario Draghi che sarà in città martedì prossimo per la firma del cosiddetto «patto per Napoli».

Manfredi ha sottolineato come il patto rappresenta «un'occasione per ripartire. Adesso dobbiamo parlare di sviluppo, di rilancio, di miglioramento della qualità della vita nella città, di occasioni e opportunità per i nostri giovani. È una nuova fase e dobbiamo essere all'altezza di questa grande sfida». Sul rapporto con il governo, Manfredi ha parlato di «rapporto molto solido con il presidente del Consiglio e con tutto il governo. C'è stato un dialogo continuo, una collaborazione veramente molto importante».

Quanto al problema della camorra. «Il vescovo ha più volte ricordato, e io sono d'accordo con lui, che noi dobbiamo fare un grande sforzo sull'educazione, ridurre gli spazi di marginalità, creare opportunità di lavoro e di crescita sociale in questa città. Questo è il modo migliore per dare una risposta alla criminalità e creare percorsi virtuosi per i nostri giovani», ha detto Manfredi.