Assunzioni, riscossione, vendita immobili: come cambia la città con il Patto per Napoli

Cento assunzioni; assegnazione della riscossione coattiva a una società privata; completamento dell’accordo con Invimit per la vendita degli immobili. Ma anche l’aumento dell’addizionale Irpef dal prossimo anno e la nuova tassa aeroportuale. Con il via libera al “Patto per Napoli” si mette in moto la macchina amministrativa per uscire dal pantano del debito. Un percorso lungo, che partirà da quest’anno fino al 2042. Lo Stato mette a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati