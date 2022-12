Manfredi e il governo Meloni: «Nella manovra vedo poco Sud, servono investimenti»

«Vedo poco Sud. Noi abbiamo bisogno di investimenti, di risorse perché il vero motore per fare ripartire l'Italia è il Mezzogiorno». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando il testo della manovra a margine della celebrazione per l'Immacolata.

«Noi non demonizziamo l'Autonomia ma non può essere un'autonomia che aumenta i divari» ha aggiunto Manfredi, parlando dell'Autonomia in vista dell'incontro che si terrà domani nella sede della Regione Campania tra il ministro Calderoli e il presidente De Luca.

Manfredi ha sottolineato che «oggi il vero problema dell'Italia è il divario Nord-Sud, i divari generazionali, i divari tra le aree interne e le aree costiere. Noi abbiamo bisogno di più uniformità, di più coesione. È fondamentale soprattutto in questo periodo così complesso che non aumentino divisioni e scontri: c'è bisogno di diminuire i divari e non di aumentarli».

Da Manfredi è stato espresso l'auspicio che sul tema ci sia «coesione istituzionale in tutto il Mezzogiorno».