Lega, in Campania Castiello e Zinzi vice coordinatori regionali

Procede il percorso di riorganizzazione della Lega in Campania. Il commissario Claudio Durigon verrà affiancato da due vice coordinatori regionali, il sottosegretario Pina Castiello e il deputato Gianpiero Zinzi.

Il partito guidato da Matteo Salvini, da oggi, rafforza ulteriormente i legami con i territori di tutte le province campane. «Puntiamo su due figure importanti che mi affiancheranno nel percorso di crescita che stiamo compiendo anche in Campania - spiega il senatore Claudio Durigon, commissario regionale in della Lega Campania - Con le nomine del senatore Gianluca Cantalamessa, Tesseramento e Amministrazione, e del consigliere regionale Severino Nappi, Enti locali, e con le figure apicali dei due vice coordinatori, ci avviamo a definire il nuovo quadro dei dirigenti regionali. Nelle prossime settimane - prosegue Durigon - sistemeremo ulteriori e importanti caselle del coordinamento regionale campano della Lega. Oggi, grazie anche all'ottimo lavoro fatto dall'eurodeputato Valentino Grant, impegnato come riferimento della Lega nella corsa alle elezioni europee, siamo sempre di più una realtà importante nel panorama del centrodestra campano e nazionale. Sempre nelle prossime settimane, inoltre, seguiranno altri ingressi di amministratori nel partito. Sono convinto che faremo un ottimo risultato nelle prossime sfide elettorali», conclude il commissario della Lega in Campania.