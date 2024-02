Fondi Ue, Sangiuliano contro De Luca: «La Campania incapace di spendere»

«Come più volte ribadito, la Campania è stata incapace di spendere la maggioranza dei Fondi Sviluppo e Coesione 2014-2020, come certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato: solo 3,5 miliardi di euro sul totale di 9,3 miliardi stanziati, pari al 37%». Lo scrive il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano in una nota in cui replica al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che ha accusato il governo di aver bloccato i fondi Ue per il Sud