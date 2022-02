Manfredi a scuola a Napoli Est: «Faremo interventi anche grazie al Recovery»

«Dobbiamo partire dall'impegno civile e civico dei nostri ragazzi e ovviamente le istituzioni devono dare una risposta. Una città con bambini così impegnati e così attenti al loro futuro e a quello della loro comunità è una città più ricca». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, oggi in visita alla scuola Russo-Solimena nel quartiere di Barra, area orientale del capoluogo. Nei giorni scorsi gli alunni del plesso scolastico avevano inviato al primo cittadino un videomessaggio in cui presentavano un lavoro svolto con l'aiuto degli insegnanti sulla scuola e sul quartiere.

«Oggi sono qui per confrontarmi con loro, con gli insegnanti e tutto il corpo scolastico - ha aggiunto Manfredi - come amministrazione faremo di tutto per essere vicino a loro». «La nostra idea è che l'area est diventi un pò il distretto tecnologico, digitale e di sviluppo della città. Abbiamo un grande piano di investimento della zona orientale».

«Il piano - ha spiegato il sindaco - parte dalla riqualificazione delle aree di edilizia economica e popolare, dove faremo interventi molto importanti anche con le risorse del pnrr, poi c'è il recupero del mare sia dal punto di vista ambientale che del rapporto urbanistico, investimenti in innovazione e cultura. Si tratta di una trasformazione importante che tocca anche i temi sociali, il verde, la riqualificazione del territorio». Nel concludere, il sindaco ha espresso l'auspicio di poter portare a termine i progetti del piano «rapidamente e di migliorare la qualità della vita di questa della città».