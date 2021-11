Manfredi incontra l'ambasciatore dello Sri Lanka: «Renderemo Napoli città multietnica!»

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha ricevuto a Palazzo San Giacomo una delegazione diplomatica dello Sri Lanka, composta dall’Ambasciatore Sisira Senavirathne e dal Console onorario Carmine Capasso. L’incontro è stato organizzato dal coordinatore nazionale della federazione dei diplomatici e consoli esteri in Italia, Gennaro Famiglietti, presente all’incontro.

Nel corso del confronto con la delegazione srilankese, Manfredi ha assicurato il massimo impegno della città, al fine di sviluppare un fitto e costante dialogo con la comunità cingalese per garantire una maggiore inclusione culturale, lavorativa e sportiva. Il sindaco ha espresso la forte volontà di rafforzare i legami di cooperazione internazionale con tutte le realtà estere presenti in città coinvolgendo sempre più le rappresentanze diplomatiche, assicurando un serio impegno per rendere Napoli città multietnica e aperta allo scambio culturale.