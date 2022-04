Napoli, Manfredi al tavolo della sicurezza urbana: «Municipalità più vicine ai cittadini»

«È uno strumento molto importante perché le Municipalità sono più vicine alle sensibilità delle persone e questo ci consente di fare una valutazione comune rispetto alle priorità e alle necessità di intervento da mettere in campo ognuno per le proprie competenze». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che oggi ha partecipato al tavolo di osservazione sicurezza urbana nel territorio dell'VIII Municipalità che fa riferimento ai quartieri di Scampia, Piscinola e Chiaiano.

APPROFONDIMENTI IL CONVEGNO Napoli, Manfredi su gestione centro storico: «Serve... LA POLEMICA Piazza Municipio a Napoli, ​l'inutile lite sugli alberi LA LEGALITÀ Napoli, consegnati cinque appartamenti confiscati ai clan ad anziani...

Il sindaco ha assicurato che l'amministrazione «farà la sua parte per dare risposte ai bisogni che emergeranno da questi incontri che abbiamo voluto per ascoltare bene i bisogni delle diverse realtà della città e per dare loro risposte concrete».