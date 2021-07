Mara Carfagna a Barra, l'appello per recuperare la scuola inagibile

Ieri la ministra per il sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, ha fatto visita al Punto Luce di Save the Children di Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli. Gli spazi, attivi dal 2015, sono nati dalla sinergia di Save the Children con la cooperativa sociale Il Tappeto di Iqbal, guidata da Giovanni Savino, con l'istituto comprensivo 68° Rodinò e la VI municipalità del Comune di Napoli (Barra, Ponticelli, San Giovanni a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati