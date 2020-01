Napoli 2020, l'anno nuovo di de Magistris: «Migliorare rifiuti, trasporto e decoro»

«Il 2020 si mostra, da subito, come anno molto impegnativo ed anche ricco di prospettive, sia da un punto di vista amministrativo che politico. Per quanto riguarda la città dobbiamo consolidare i magnifici risultati raggiunti in taluni settori, cultura e turismo in primis, e migliorare servizi strategici che sono oggettivamente in affanno: rifiuti, trasporto e decoro, in primo luogo». Lo scrive il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in un post su Facebook.

«Sono certo - aggiunge de Magistris - che Napoli risolverà le sue criticità e andrà sempre più forte. Coloro i quali credono nel progetto contribuiranno a scrivere altri pezzi di storia politica, di competenza, onestà e passione, fatta di rottura del sistema e capacità di governo. Una grande squadra, umile e audace, forte e dignitosa: contro i vari pericoli, le minacce, i sabotaggi, gli ostacoli, i seminatori di discordia, finanche le capere di palazzo e gli abusivi dello pseudo potere da cortile, sfidando, infine, i veri poteri che cercano di fermarci. Sarà un anno ancora duro, che affronterò, come sempre, senza mai perdere la tenerezza e la gioia di vivere la vita con un sorriso», conclude.

