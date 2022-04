Napoli, nasce Alide: l'associazione legali italiani del diritto agroalimentare

Nasce a Napoli l'associazione legali italiani del diritto agroalimentare. Tre i punti fermi dell'associazione: promuovere la rappresentanza tra gli avvocati che esercitano la professione nel settore del diritto agroalimentare, vitivinicolo, di impresa, del diritto dell'Ue e internazionale; promuovere il dibattito sulle tematiche del diritto agroalimentare e vitivinicolo nonché su quelle strettamente connesse quali la tutela e la sostenibilità ambientale; favorire, soprattutto tra i giovani avvocati, l'acquisizione di una competenza e di una metodologia di lavoro adeguata alla complessità del settore anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Ordine avvocati: defibrillatori ed elettrocardiografo agli uffici... IL BANDO A Napoli defibrillatori per Giudice di pace e Tar: oggi la consegna L'ANALISI Effetto Ucraina, sulla tavola alimenti meno abbondanti: costi alle...

Caratteristica dell'Alida è che possono farne parte solo avvocati in qualità di soci ordinari, mentre giuristi, docenti universitari, agronomi, commercialisti e imprenditori del settore possono diventarne soci sostenitori. «Alida prende vita in un periodo non facile - spiega la presidente, l'avvocata Monica Salvatore - pandemia, post-pandemia e guerra in Ucraina hanno fatto saltare l'ordine sociale e gli equilibri economici globali soprattutto nel comparto agro-alimentare, ed è proprio in questo contesto storico che l'esigenza come avvocati specializzati in diritto agro-alimentare di mettere le nostre competenze a servizio di questa comunità produttiva.

Alida è l'iniziativa di un gruppo di legali che ha già affrontato queste tematiche e sviluppato delle competenze. Forte è infatti per noi anche il messaggio del principio di “legalità” del comparto agro-alimentare e vitivinicolo per un cibo sano, giusto e sostenibile». Completano il direttivo, l'avvocata Manuela Marullo, vicepresidente; l'avvocato Dario Genovese, segretario; l'avvocato Luca Moschiano, tesoriere.