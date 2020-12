Sorpresa Bassolino: sui social è il più amato dei napoletani

Non un sondaggio ma un'analisi dei flussi (tra interazioni ai post, notizie e ricerche degli utenti) per capire l'umore della rete rispetto ai possibili candidati sindaco del centrosinistra. Con Antonio Bassolino che risulta quello più inserito nel contesto cittadino grazie a tutte le chiavi di ricerca che lo associano a Napoli mentre per i due ministri Amendola e Manfredi e il presidente della Camera Fico, le menzioni sono sempre legate ai loro ruoli istituzionali e con temi che spaziano sui loro ruoli. Non solo, sulla capacità di creare discussioni e interazioni vince su tutti l'ex governatore.



LO STUDIO

L'analisi nasce dalla opportunità di capire quanto i dati della ricerca, realizzata da Noto Sondaggi e pubblicati lo scorso 24 novembre su Il Mattino, potessero trovare una corrispondenza quantitativa e qualitativa nel «parlato» della rete. Rispetto al sondaggio però è stata ampliato l'arco temporale del monitoraggio che comprende un trimestre, dal primo settembre al 14 dicembre e si è ristretta la verifica ai soli possibili candidati dell'area di centrosinistra. In pratica si cerca di analizzare il «mood», ovvero lo stato d'animo della rete rispetto a questi 4 nomi.

«I dati sul valore qualitativo del mood dei potenziali candidati, ovviamente non hanno una consequenziale proiezione in termini di consenso, però possono essere di aiuto per comprendere come può variare la percezione della rete dopo un post o un articolo», premette Domenico Giordano amministratore di Arcadia che ha condotto lo studio. E aggiunge: «Ma questi strumenti sono utili per costruire e monitorare una campagna o per registrare la capacità dei competitor di lavorare sulle rispettive reputazioni e credibilità digitali».



I NOMI

Roberto Fico registra, nel sondaggio del 24 novembre, una fiducia pari al 55 per cento degli intervistati e sulla rete invece il mood positivo si attesta al 53,43. La stessa coerenza è riscontrabile anche sul nome di Gaetano Manfredi, con una fiducia emersa dal sondaggio pari al 50 per cento e con un mood positivo invece che arriva al 60 per cento. Ma per entrambi ogni qualvolta c'è una menzione sul proprio nome difficilmente questa si associa a Napoli: la maggior parte delle volte è legata al loro attuale ruolo istituzionale. In particolare per il ministro dell'Università tutto, o quasi, gravita su blog e siti che gravitano attorno al mondo accademico. Idem per il ministro Enzo Amendola che, però, vede aumentare il mood sulla fiducia rispetto ai primi due politici: 38 per cento contro il 31 del sondaggio.



Per quanto attiene Antonio Bassolino il dato è ancora una volta allineato: nel sondaggio la fiducia del campione intervistato nei confronti dell'ex sindaco è al 32 mentre il mood della rete, nel trimestre preso in considerazione, è positivo al 33. Bassolino, però, si distingue rispetto a Fico, Manfredi e Amendola nella capacità di inserirsi pienamente nel contesto cittadino, infatti, le chiavi di ricerca sono quasi sempre legate a Napoli. Insomma secondo lo studio Bassolino risulta più radicato in città per temi e per tipologia di interazioni.



Ma Bassolino può vantare, in termini percentuali, una maggiore capacità di generare interazioni e discussioni rispetto ai suoi post. Per capirci il presidente della Camera nonostante 373mila fans sulla sua pagina registra un'interazione dell'appena 0,39 per cento mentre fanno meglio i ministri Enzo Amendola e Gaetano Manfredi con, rispettivamente, il 2 e l'1,9 per cento. Ma gli ultimi due hanno, rispettivamente, 6300 e 30mila fans. Antonio Bassolino invece con la percentuale dell'1,6 con appena 5200 fans registra un tasso, in proporzione, molto più alto di interazioni e capacità di generare discussioni anche al di fuori della propria pagina.

