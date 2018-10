La roadmap di Floro Flores: «La nuova Bagnoli solo con fondi pubblici, ora liberare le aree»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 11 Ottobre 2018, 07:00

«Per me Bagnoli è la madre di tutte le battaglie, da lì passa il futuro di Napoli». Francesco Floro Flores da pochi minuti ha firmato a Palazzo Chigi il decreto con il quale è ufficialmente il nuovo commissario per Bagnoli e sembra avere le idee chiare. C'è stato il passaggio di consegne con Salvo Nastasi e la ministra Barbara Lezzi lo ha battezzato su Fb dicendo che «tutto quello che si farà sarà sottoposto al vaglio delle associazioni e dei cittadini perché va condiviso». Insomma, lo stesso film che va in scena da oltre 20 anni con il risultato che poche decine di persone - dietro sigle semiclandestine - hanno paralizzato la rinascita del sito ex Italsider. Eppure, c'è un progetto approvato dalla Cabina di Regia ovvero da tutte le Istituzioni, dal Governo passando per Regione e Comune: che fine farà?«Io penso che si debba mettere in campo una strategia di comunicazione: una volta che si è stabilito cosa fare si procede. Io sono il commissario, devo correre, il tempo è prezioso e a Bagnoli se ne è perso tanto. Il resto è un tema politico. Posso dire che in 20 anni sono stati spesi 400 milioni solo per progetti ovvero fogli di carta».«È un buon progetto, abbiamo la fortuna di averlo, portiamolo avanti. Se in corso d'opera servissero delle piccole varianti per fare ancora meglio faremo una riflessione».«In cassa ci sono ancora 50 milioni e sono tanti soldi, servono per arrivare in primavera».