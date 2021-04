Napoli, la Regione Campania cerca immobili per concentrare i suoi uffici

La Regione Campania è alla ricerca di locali da acquistare e da adibire a sede dei propri uffici a Napoli. Il progetto rientra nelle operazioni di razionalizzazione delle attività degli uffici regionali siti nella città di Napoli «al fine di evitare la frammentazione, assicurarne la prossimità e concentrazione e nel contempo di ridurre la spesa per locazioni passive». L'obiettivo è «disporre di propri immobili di grande capienza e possibilmente contigui», concentrando così nello stesso luogo i tanti uffici di competenza della Regione attualmente dislocati sull'intero territorio cittadino.

APPROFONDIMENTI ITALIA Napoli, presidio contro la vendita ai privati del Monte di... IL CANTIERE Via delle Repubbliche Marinare, 10 giorni all'abbattimento del... LE INDAGINI Caserta, scoperta maxifrode fiscaleda 30 milioni: due imprenditori... LA TRAGEDIA Suicidio a Sarno, donna si lancia nel vuoto da casa e muore: lascia...

Sul Burc (Bollettino ufficiale della Regione Campania) è stato pubblicato l'avviso pubblico per un'indagine di mercato preliminare alla procedura negoziale finalizzata alla ricerca di immobili da destinare a uffici da acquisire in proprietà. La ricerca del nuovo polo regionale, si legge nell'avviso, è ristretta al territorio comunale di Napoli, «in zona servita da mezzi pubblici, non distante dalle principali arterie e linee di collegamento e con disponibilità, nelle immediate vicinanze, di parcheggi».

La Regione considera «necessaria l'acquisizione di una superficie ad uso uffici complessivamente non inferiore a 60mila mq», necessità che può essere soddisfatta «anche attraverso l'acquisizione di singole offerte di immobili, ciascuno in ogni caso di superficie non inferiore a 10mila mq».