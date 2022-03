Napoli, al via il XIII congresso regionale della Cisl Campania al Complesso San Lorenzo Maggiore

Si apre domani alle 10 con la relazione della segretaria generale Doriana Buonavita il XIII Congresso della Cisl Campania. Ad ospitare l'evento sarà il complesso di San Lorenzo Maggiore in piazza San Gaetano a Napoli. «Esserci per Cambiare, Cambiare per Esserci. Tra opportunità mancate e scelte consapevoli…Partecipazione e Libertà per (Ri)Generare un Pensiero Strategico» è lo slogan per questo appuntamento che oltre ad ospiti ed invitati in rappresentanza delle istituzioni pubbliche, delle associazioni datoriali e della società civile, vedrà la partecipazione di 140 delegati in rappresentanza dei circa 240 mila iscritti.

Sarà presente la segretaria confederale Daniela Fumarola. Il Congresso della Usr Cisl Campania arriva a conclusione di un percorso che ha visto celebrare sul territorio centinaia di assemblee con gli iscritti nei posti di lavoro e nei congressi territoriali e regionali di categoria oltre che delle Unioni territoriali. «Un percorso articolato e democratico che ha visto una partecipazione straordinaria a testimonianza del radicamento della Cisl sul territorio e un contributo di idee e proposte che rappresentano la forza del sindacato confederale» afferma Buonavita. Sempre in mattinata nell'ambito della sezione dedicata a «Insieme per la Pace. La Cisl per l'Ucraina» alla presenza di Maksym Kovalenko, console generale dell'Ucraina a Napoli, ci sarà un collegamento con un gruppo di profughi, abitanti di Kiev e dintorni, che sono stati accolti in un piccolo paese ad ovest, di 3000 abitanti circa, i cui abitanti hanno messo a disposizione posti letto.

Il direttore del liceo locale, Biley Bogdan Vasyliovech, ha trasformato le aule in stanze a disposizione dei rifugiati, visto che attualmente i ragazzi studiano in Dad. Sarà presente, inoltre, il banchetto per la raccolta delle firme necessarie all'indizione del referendum approvativo~previsto dall'art. 15 dello statuto regionale per un vero rilancio della medicina territoriale e di prossimità attraverso un riassetto organizzativo di un nuovo modello di Sanità in Campania, promosso dalla Fp Cisl insieme alla Cisl Campania. Il congresso proseguirà sabato 26 con una tavola rotonda che avrà come tema «La Campania quale porta della macroregione europea del Mediterraneo: opportunità e prospettive di sviluppo del mezzogiorno e del sistema Paese». Le conclusioni saranno affidate a Luigi Sbarra. Nel pomeriggio seguirà la proclamazione del nuovo gruppo dirigente.