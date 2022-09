Ordine architetti di Napoli, al Gambrinus la presentazione della lista «Architettura è partecipazione»

Gli storici docenti di architettura Massimo Pica Ciamarra, Mario Losasso e Pasquale Belfiore con un luongo messaggio, hanno presentato al Gambrinus la Lista «Architettura è partecipazione» capeggiata da Pio Crispino, già presidente del Consiglio dell'Ordine, che ha introdotto l'affollata manifestazione. Discorsi alti quelli di Pica Ciamarra e Losasso che si sono soffermati sui mille problemi dell'architettura, del territorio, della formazione e del lancio dei giovani professionisti. Molti passaggi di Pica Ciamarra e Losasso hanno riguardato Napoli e la città metropolitana: un territorio che attende da sempre risposte e azioni chiare e profonde sia dagli enti istituzionali che dai professionisti.

«Il mio impegno per la nostra categoria - dice Pio Crispino, capolista di «Architettura è partecipazione» per l'elezione del nuovo Consiglio dell'ordine di Napoli e Provincia - è sempre stato continuo e convinto. Oggi scrivo in nome e per conto degli Architetti che mi hanno chiesto di rinnovare l’impegno, insieme a tutti loro, per attuare un nuovo programma per la categoria il cui motto, «Architettura è partecipazione», mutua la «cultura dell’incontro» sia tra gli iscritti sia con le Istituzioni». Il risultato delle nostre giornate di incontri e condivisione - continua Crispino - è stato la creazione di un gruppo di professionisti della nostra categoria, rappresentativi di una pluralità di competenze, affiancato dai giovani e da figure di riconosciuta competenza non solo territoriale ma anche internazionale. La continuità è assicurata dai quattro consiglieri uscenti presenti in lista mentre il necessario rinnovamento da colleghi con una visione dell’Ordine contemporanea e impegnata secondo i dettami dell’etica, della moralità e dell’efficienza del servizio da garantire agli iscritti. Tutti uniti e coesi nella volontà condivisa di recuperare il ruolo centrale dell’architetto nella società odierna»