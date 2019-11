Napoli, ecco il bando per la stabilizzazione di 200 lavoratori socialmente utili

«Esprimo grande soddisfazione per la pubblicazione dell'Avviso finalizzato alla stabilizzazione di 200 lavoratori socialmente utili del Comune di Napoli». Così, in una nota, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il vicesindaco Enrico Panini e l'assessore al lavoro Monica Buonanno.

«Ci eravamo dati per questi lavoratori - proseguono - un obiettivo di dignità, non solo di lavoro. Assumere a Napoli a tempo pieno e indeterminato ha un valore e un significato altissimi. Ma se si tratta di una categoria di lavoratori che per oltre 20 anni hanno prestato servizio nella pubblica amministrazione senza poter avere garanzie e certezze, allora è molto più di una vittoria. È il riconoscimento pieno dell'articolo 1 della nostra Costituzione».

«Non ci fermiamo, grande attenzione a tutte le categorie di lavoratori a rischio dignità. Chiediamo a chi gestisce risorse economiche importanti uno scatto di coraggio, noi ci siamo per confrontarci su una proposta per riavviare le economie locali, per non lasciare soli i giovani, le donne, gli adulti espulsi dai circuiti produttivi», concludono.

