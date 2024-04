Comune di Napoli, nessun aumento delle tariffe dei trasporti e nuove offerte per il turismo

«Quest'anno non ci saranno aumenti di tasse, né di tariffe, né di bigliettazione salvo quella già prevista da tempo per il biglietto del bus».

Così l'assessore comunale di Napoli al Bilancio, Pier Paolo Baretta, a margine del Consiglio comunale che oggi avrebbe dovuto discutere, tra le altre, la delibera relativa alle tariffe, agevolazioni ed esenzioni dei servizi a domanda individuale in vista dell'approvazione del bilancio atteso in aula la prossima settimana.

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale l'assessore ha spiegato che «dal punto di vista dell'onere non sono previsti aumenti di tariffe né di bigliettazione di alcun tipo.

Dalla delibera emerge che c'è uno squilibrio che va affrontato tra situazione a situazione».

Baretta ha portato l'esempio del servizio di refezione scolastica che costa all'amministrazione 18 milioni ma da cui ne incassa soltanto 7. «In questo caso - ha evidenziato l'assessore - non si tratta di aumentare la tariffa ma di ridurre l'evasione. In altri casi come il Maschio Angioino, che ci costa 1 milione e 200mila euro e da cui incassiamo solo 650mila euro, si tratta di valutare quanto possiamo incrementare tenendo conto anche del grande flusso turistico».

Baretta ha riferito che, dopo l'approvazione del bilancio, l'amministrazione procederà con un approfondimento caso per caso per trovare le soluzioni migliori.