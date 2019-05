Pompei, Bonisoli: «Incontro informale con i candidati». Possibile rinvio

Martedì 21 Maggio 2019, 14:43 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2019 16:06

«Su Pompei oggi ho in programma un secondo incontro con alcuni dei nomi» in corsa per la carica a direttore del Parco Archeologico. A dirlo, il ministro dei beni culturali, Alberto Bonisoli, rispondendo oggi a margine della presentazione dei primi risultati della Commissione Mibac per il Design. «Nella mia vita è una cosa che ho fatto centinaia di volte per assumere persone - spiega Bonisoli - c'è una selezione e una rosa di candidati, guardo il curriculum e li incontro. E quando voglio capire di più, li incontro una seconda volta. È assolutamente normale e oggi lo sto facendo per Pompei: un secondo incontro con alcuni dei candidati, nulla di formale. Chi fa il mio mestiere ci mette la faccia e voglio sentirmi tranquillo. Voglio poter dire: piaccia o meno, questa scelta l'ho compiuta per queste ragioni. Tutto qua».Il Mibac sta ancora valutando i tre nomi in lizza per il ruolo. Si tratta di Maria Grazia Filetici, Maria Paola Guidobaldi e del direttore generale uscente Massimo Osanna. Per oggi 21 maggio era prevista la nomina, ma potrebbe slittare al massimo di un mese.