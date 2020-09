Regionali Campania 2020, Nugnes denuncia: «Io in isolamento domiciliare, mi hanno negato il voto»

«Non mi hanno permesso di votare, ma quale democrazia?». Lo dichiara in una nota la senatrice del gruppo misto Paola Nugnes, in isolamento fiduciario in via preventiva. Sono risultate «completamente vane - spiega - le richieste inoltrate. Né a me, né a mio marito hanno consentito di esprimere il nostro diritto al voto. Inquietante la discrezionalità messa nelle mani di chi ha potuto decidere chi votava e chi no. Sarà necessario appurare al più presto quanti sono coloro a cui è stato negato questo diritto», conclude.



