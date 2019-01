Regione Campania, un milione e mezzo in più per i teatri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 6 Gennaio 2019, 08:00

Non solo un aumento dagli 11 milioni del 2018 ai 12,5 stanziati per l'anno appena iniziato, ma anche una redistribuzione delle risorse regionali della legge 6 varate nel 2007 a sostegno di imprese, associazioni e enti dello spettacolo campano. «Da un lato l'aumento previsto nella legge di bilancio compensa in parte i tagli operati sul piano nazionale; dall'altro abbiamo introdotto un elemento di equità, salvaguardando piccole e capillari realtà del nostro territorio: la legge 6 finanzia almeno 200 attività in ambito teatrale tra esercizi, produzione e distribuzione. Se a queste aggiungiamo la musica, la danza e lo spettacolo itinerante, arriviamo a circa 600 iscritti al registro regionale dello spettacolo», spiega Rosanna Romano, dirigente delle Politiche culturali in Regione. E precisa: «Al di fuori della legge 6 c'è il San Carlo, al quale assicuriamo una cifra quasi pari a quella stanziata per l'intero comparto: i 5.770.000 euro dei fondi di bilancio, infatti, con i progetti speciali diventano circa 11. La dotazione più alta che il nostro Lirico abbia mai avuto».